186 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе

17:37 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 186 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 2 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 186 новорожденных, в том числе две двойни. Девочек родилось 95, мальчиков — 91.

По числу принятых родов на прошлой неделе лидировал городской роддом №7, где появились на свет 55 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №5 и №7.

В городском роддоме №4 с 18 сентября в течение месяца проводятся ежегодные плановые работы по косметическому ремонту и дезинфекции.