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186 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе
17:37 / 02.10.2017
ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 186 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 2 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 186 новорожденных, в том числе две двойни. Девочек родилось 95, мальчиков — 91.
По числу принятых родов на прошлой неделе лидировал городской роддом №7, где появились на свет 55 малышей.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №5 и №7.
В городском роддоме №4 с 18 сентября в течение месяца проводятся ежегодные плановые работы по косметическому ремонту и дезинфекции.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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