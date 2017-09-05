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«Врачам скорой помощи платят премию за каждого «городского» пациента, доставленного в облбольницу», — Гордепздрав
11:36 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Евгений Григорьев заявил, что, по имеющимся у него данным, врачам скорой помощи выплачивают премиальные за каждого «городского» пациента с острым коронарным синдромом, доставленного в областную больницу , передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор департамента заявил сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

Е. Григорьев отчитался о работе Городской целевой программы «Здоровье» в части обеспечения лекарственными препаратами ургентных больных в условиях стационара на протяжении первых трех суток, отметив, что особо благодарны за внедрение этой программы доставленные пациенты, у которых рядом нет родных и близких.

Затем городской голова Геннадий Труханов заговорил о «неоднозначной медицинской реформе», отметив, что в нашем городе «всё должно делаться для пациентов».

Руководитель департамента отметил, что в Одессе «есть проблемы взаимодействия со станцией скорой помощи. Сегодня мы видим иногда необъективные алгоритмы оказания помощи при госпитализации больных в лечебные учреждения. Порой иногда больной с острым коронарным синдромом, который проживает на посёлке Таирова, в Черноморке, — его вдруг почему-то транспортируют в областную больницу».

На вопрос мэра, с чем это связано, директор гордепздрава пояснил: «это желание областных структур заполнить своё лечебное учреждение, освоить программу по реализации лечения острого коронарного синдрома... Как стало нам известно из уст главы областного департамента, каждый врач скорой помощи имеет официальную мотивацию — 10% заработной платы за каждого городского пациента, доставленного в областную клиническую больницу».

Городской голова раскритиковал такой подход к «реформам», а также напомнил, что пострадавших на пожаре в лагере «Виктория» детей тоже везли в областную детскую больницу через весь город, а затем выяснилось, что в медучреждении не работал томограф и пострадавших отправили в соседнюю городскую больницу.

Г. Труханов заявил, что председатель ОГА готов пойти навстречу и взаимодействовать с городом в обеспечении GPS-навигаторами автомобилей скорой помощи, что позволит контролировать место вызова и перемещение пациента, «которого должны везти в ближайшее медучреждение».

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