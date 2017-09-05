Пять семейных амбулаторий в Суворовском районе начали проводить экспресс-диагностику ВИЧ

17:35 / 29.09.2017

ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 29 сентября, в Суворовском районе Одессы начали работать пять пунктов диагностики ВИЧ-инфекции в семейных амбулаториях Центров первичной медсанпомощи, где бесплатное обследование проводится с помощью экспресс-тестов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 29 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, сегодня в Одессе начали работать пять пунктов диагностики ВИЧ-инфекции в семейных амбулаториях Центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). Бесплатное обследование на ВИЧ проводится с помощью экспресс-тестов, которые дают результат в течение 15 минут.

Адреса пунктов диагностики ВИЧ: семейная амбулатория ЦПМСП №5 — Днепропетровская дорога, 83/1; семейная амбулатория ЦПМСП №5 — ул. Академика Заболотного, 59/1; семейная амбулатория ЦПМСП №18 — ул. Лузановская, 67; семейная амбулатория ЦПМСП №18 — ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 52; семейная амбулатория ЦПМСП №18 — ул. 43-я линия, 17/1.

Теперь жители Суворовского района смогут пройти бесплатное обследование на ВИЧ при обращении к семейному врачу, а в скором времени данный пилотный проект планируется внедрить во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Как отмечают специалисты, результатом данной программы станет улучшение доступности диагностики ВИЧ-инфекции для одесситов. Раннее выявление ВИЧ-положительных пациентов позволит своевременно предоставить им необходимую антиретровирусную терапию, что улучшит качество и повысит продолжительность жизни пациентов, повысит их безопасность для окружающих и будет способствовать предотвращению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции.