ОДО «ИнтерХим» представляло Украину на 77-м Всемирном конгрессе по фармации и фармацевтическим наукам

10:49 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ОДО «ИнтерХим» стало участником национальной экспозиции «Украина фармацевтическая» на 77-м Всемирном конгрессе по фармации и фармацевтическим наукам в Южной Корее, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе ОДО «ИнтерХим».

По информации пресс-службы, знаменательное событие для фармацевтического сообщества всего мира — 77-й Всемирный конгресс по фармации и фармацевтическим наукам (77th World Congress of pharmacy and pharmaceutical sciences) Международной фармацевтической федерации (International Pharmaceutical Federation — FIP) состоялся в середине сентября в г. Сеул (Южная Корея).

Впервые в истории развития фармацевтического сектора здравоохранения на мировом конгрессе фармацевтов и фармацевтических наук были представлены достижения украинских компаний-производителей лекарственных средств. «ИнтерХим» участвовал в национальной экспозиции «Украина фармацевтическая», где имел возможность представить свою высококачественную продукцию мировому фармацевтическому сообществу.

В рамках конгресса, в котором принимали участие более 3 тыс. делегатов из разных стран мира, был проведен ряд переговоров и встреч, в частности с президентом Фармацевтической ассоциации Южной Кореи Сеок Гу Чангом, с генеральным секретарем Международной фармацевтической ассоциации Люком Безансоном, вице-президентом Международной фармацевтической ассоциации Линдой Хейкс, секретарем исполняющего обязанности посла Украины в Южной Корее Андреем Покрышко и другими представителями фармацевтических кругов из стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Европы и Северной Америки.

«Одним из главных достижений для фармацевтической отрасли Украины можно считать разработку Меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения и благосостояния Республики Кореи в области здравоохранения и медицинских наук, на основе которого будут достигнуты взаимные стандарты фармацевтической отрасли между двумя странами, что в значительной степени положительно повлияет на преодоление барьеров входа на рынок Республики Корея украинских производителей лекарственных средств.

Учитывая тот факт, что Международная фармацевтическая федерация считает главной проблемой корейского фармацевтического рынка недостаток генерических лекарственных средств, которые были бы эффективной и безопасной альтернативой инновационным препаратам, Южная Корея видит в украинской фармацевтической отрасли большой потенциал и надеется на плодотворное сотрудничество в будущем», — отметили в пресс-службе.