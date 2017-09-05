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162 новорожденных родились на минувшей неделе в Одессе
10:31 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 162 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.
Так, всего за неделю в роддомах города родились 162 ребёнка — 86 мальчиков и 76 девочек. Наибольшее количество детей увидели свет в городском роддоме №5 — 59 малышей.
В департаменте добавили, что с 18 сентября временно приостановлена госпитализация беременных и рожениц в городской роддом №4, где в течение месяца будут проводиться плановые ремонтные работы и дезинфекция.
Родильный дом №1 на этой неделе возобновляет свою работу в обычном режиме после завершения дезинфекции и косметического ремонта.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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