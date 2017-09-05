162 новорожденных родились на минувшей неделе в Одессе

10:31 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 162 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.

Так, всего за неделю в роддомах города родились 162 ребёнка — 86 мальчиков и 76 девочек. Наибольшее количество детей увидели свет в городском роддоме №5 — 59 малышей.

В департаменте добавили, что с 18 сентября временно приостановлена госпитализация беременных и рожениц в городской роддом №4, где в течение месяца будут проводиться плановые ремонтные работы и дезинфекция.

Родильный дом №1 на этой неделе возобновляет свою работу в обычном режиме после завершения дезинфекции и косметического ремонта.