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«Компьютеризация медучреждений Одессы повысит их рентабельность на 4-6%», — директор гордепздрава
10:53 / 18.09.2017
ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Евгений Григорьев заявил, что компьютеризация медучреждений Одессы повысит их рентабельность на 4-6%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор департамента сообщил сегодня, 18 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.
На совещании выступили представители двух IT-фирм, прорабатывавших различные аспекты компьютеризации медицинских учреждений города. В частности, предусматривается введение электронной записи на приём к врачам (с возможностью записи как в режиме онлайн, так и через оператора колл-центра), ведение реестра пациентов, медицинских карт в электронном виде и т.д. В тестовом режиме система электронной регистрации уже работает в детской поликлинике №6 на пр-те Ак. Глушко.
Директор департамента, комментируя представленные доклады, отметил, что выступившие представители двух IT-компании предлагают разные подходы к компьютеризации сферы медуслуг города — более мощную систему обработки или же более упрощённую, но доступную. Одна из компаний предлагает организовать первичную компьютеризацию медучреждений города бесплатно. «Мы обсудим все вместе, какой вариант предпочтительнее», — заявил он.
Е. Григорьев также отметил, что подсчёты показали — компьютеризация медучреждений Одессы позволит повысить их рентабельность на 4-6%. «На слух это небольшие цифры, но это означает, что ускорится взаимодействие медиков с пациентами и врачей-специалистов между собой, снизятся показатели смертности и инвалидизации в медицинских учреждениях», — подчеркнул он.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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