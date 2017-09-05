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Система электронных очередей и онлайн-записи тестируется в двух медучреждениях Одессы
15:49 / 13.09.2017
ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Система «Поликлиника без очередей» запущена в тестовом режиме в двух медицинских учреждениях Одессы — детской городской поликлинике №6 и Центре первичной медико-санитарной помощи №14, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, сегодня, 13 сентября, с внедрением системы электронной записи на прием к врачам ознакомился Одесский городской голова Геннадий Труханов.
Так, электронная очередь позволяет пациенту записаться на консультацию к врачу заранее и попасть на прием в назначенное время. Запись может осуществляться в онлайн-режиме на сайте, через терминал в медучреждении или путем звонка в колл-центр. При этом пациенты, нуждающиеся в ургентной помощи, могут получить ее без очереди. Также для адаптации горожан к новой системе часть рабочего времени врач может принимать по электронной записи, а часть — путем обычной очереди.
Перед началом рабочей смены врач видит, кто записан к нему на прием, и может рационально распределять свое время. Также на основе этой системы формируется электронная карта пациента, что позволяет врачу знать сопутствующие заболевания, проведенные операции, аллергические реакции и другие данные, необходимые для постановки диагноза и назначения оптимального лечения. Предусмотрена возможность оперативного обмена медицинской информацией с лабораториями и аптеками.
В департаменте добавили, что предложенные информационные модули являются частью единой электронной системы здравоохранения eHealth, внедряемой Министерством здравоохранения Украины. Это в дальнейшем позволит одесским медучреждениям включиться во всеукраинскую информационную медицинскую сеть.
После завершения тестового периода планируется внедрить оптимальный вариант электронной системы в других городских лечебно-профилактических учреждениях.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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