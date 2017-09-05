237 малышей родились на минувшей неделе в Одессе

15:54 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 237 новорожденных появились на свет на минувшей неделе в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 237 новорожденных (в том числе одна двойня), что на 35 детей больше, чем на предыдущей неделе. Так, на свет появилось 125 юных одесситов и 112 маленьких одесситок.

Наибольшее количество родов на прошлой неделе принято в городском роддоме №7, где увидели свет 78 малышей. Здесь же появился на свет первый ребенок, родившийся в этом году в День рождения Одессы — мальчик Марк.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №2, №4, №5 и №7.

В городском роддоме №1 с 15 августа в течение месяца проводятся ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция.