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21 ребёнок появился на свет в нашем городе в День рождения Одессы
17:33 / 04.09.2017

ОДЕССА, 04 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В день рождения Одессы, 2 сентября, в нашем городе родился 21 малыш, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации пресс-службы, всего в День города, 2 сентября, у одесских мам родился 21 малыш — 17 мальчиков и 4 девочки.

Первый маленький одессит появился на свет 2 сентября в городском роддоме №7, а первая юная одесситка — в роддоме №4

Первым ребенком, появившимся на свет в День рождения Одессы, стал мальчик Марк, который родился в 00 часов 01 минуту в городском родильном доме №7. Младенец весом 3800 граммов и ростом 51 сантиметр стал первым ребенком 21-летней жительницы Киевского района Анны.

Первая девочка в День города в нынешнем году родилась в 2 часа 45 минут в городском роддоме №4. Вес новорожденной одесситки — 2870 граммов, рост — 52 сантиметра.

Больше всего малышей 2 сентября появилось на свет в городском родильном доме №5 — 9 новорожденных, причем все они мальчики. В этот день также пятеро детей родились в роддоме №7, четыре — в роддоме №4, трое — в роддоме №2.

Самым крупным ребенком стал мальчик, родившийся в городском роддоме №2. Вес юного богатыря составил 4270 граммов, а рост — 55 сантиметров.

Рекордсменом по количеству родов в Одессе за семь месяцев года стал городской родильный дом №1, где медики приняли 1 тыс. 603 родов. Второе место по данному показателю занимает роддом №7 — 1 тыс. 406 родов.

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