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202 малыша родились в Одессе на прошедшей неделе
16:46 / 28.08.2017
ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 202 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по данным департамента здравоохранения Одесского горсовета, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 202 новорожденных, в числе которых две пары близнецов.
Мальчиков появилось на свет 106, девочек — 96.
Наибольшее количество родов на прошлой неделе принято в городском роддоме №5, где увидели свет 75 малышей.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №№2, 4, 5 и 7.
Городской роддом №1 с 15 августа закрыт на ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекцию, которые продлятся в течение месяца.
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Сергей Гриневецкий
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