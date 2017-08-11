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229 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
16:12 / 21.08.2017
ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 229 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на информацию Департамента здравоохранения .
Так, по данным гордепздрава, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 229 новорожденных — 133 мальчика и 96 девочек. За неделю население Одессы пополнили четыре двойни.
Лидером по количеству принятых родов на прошлой неделе стал городской роддом №7, где появилось на свет 77 малышей.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №№2, 4, 5 и 7. Городской роддом №1 с 15 августа закрыт на ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекцию, которые продлятся в течение месяца.
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Сергей Гриневецкий
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