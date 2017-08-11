229 малышей родились на минувшей неделе в Одессе

16:12 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 229 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на информацию Департамента здравоохранения .

Так, по данным гордепздрава, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 229 новорожденных — 133 мальчика и 96 девочек. За неделю население Одессы пополнили четыре двойни.

Лидером по количеству принятых родов на прошлой неделе стал городской роддом №7, где появилось на свет 77 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №№2, 4, 5 и 7. Городской роддом №1 с 15 августа закрыт на ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекцию, которые продлятся в течение месяца.