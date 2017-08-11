Детскую поликлинику на улице Филатова планируют открыть после капремонта в начале сентября

17:22 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Здание Городской детской поликлиники №6 на ул. Ак. Филатова, 7А, планируют открыть после ремонта в начале сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 18 августа, в Департаменте информации Одесского горсовета, в настоящее время капитальный ремонт здания поликлиники находится на завершающей стадии.

На сегодняшний день завершен капитальный ремонт всех помещений поликлиники с заменой коммуникаций, также заменены системы вентиляции и отопления, смонтирована система пожаротушения с обустройством пожарного резервуара и пожарной сигнализации. Проводятся работы по обустройству напольного покрытия коридоров 1-го этажа поликлиники.

В ходе проведения работ были применены энергоэффективные технологии: заменены оконные и дверные блоки на новые – энергосберегающие; смонтированы энергосберегающие светильники; фасад здания был утеплен и подсвечен снаружи; на данный момент завершаются работы по окраске фасада поликлиники. Также проводятся работы по установке системы водоотведения с кровли с элементами электроподогрева.

Кроме того, в ходе капремонта здания поликлиники были проведены работы по гидроизоляции фундамента здания и обустройству цоколя с покрытием из керамической плитки. Выполнены работы по обустройству подвального помещения.

Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории: пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой, обустроен парковочный карман, проведена система автоматического полива зеленых насаждений. На данный момент проводятся работы по озеленению прилегающей территории.

На время проведения ремонтных работ прием пациентов осуществляет филиал поликлиники на ул. Ак. Глушко, 32-А.

Окончание работ по капремонту здания запланировано на начало сентября.

СПРАВКА: КУ «Городская детская поликлиника №6» на ул. Ак. Филатова, 7А, вместе с филиалом на ул. Ак. Глушко, 32-А, обслуживает 38,6 тыс. детей Киевского района. Капитальный ремонт здания на ул. Ак. Филатова, 7А, которое было открыто в 1984 году и требовало обновления за годы эксплуатации, начался в 2017 году. Заказчиком работ выступило управление капстроительства Одесского горсовета.