«7 километр» передал помощь отделению онкогематологии детской больницы

16:06 / 15.08.2017

ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ООО «Промтоварный рынок» «7 километр» передало помощь отделению онкогематологии детской областной больницы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе рынка.

Так, отделению онкогематологии детской областной больницы были переданы строительные материалы для косметического ремонта детских палат и бытовая химия. Необходимые товары были закуплены администрацией рынка.

В пресс-службе отметили, что «7 километр» поддерживает работу отделения уже не первый год.

В 2008 году, еще при жизни одного из основателей рынка — Виктора Добрянского — и по его инициативе в отделении был проведен капитальный ремонт.

Теперь ежегодно рынок старается помогать отделению в поддержании оптимальных условий для ребят, проходящих лечение.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, в своей деятельности руководствуется принципами социальной ответственности и инновационного развития, которые реализуются через наполнение государственного бюджета, социальные программы и отчисления в социальные фонды, внедрение новых стандартов организации торговли. Ежегодно предприятие отчисляет, в среднем, 130 миллионов гривен налогов государству, а также не менее 3 миллионов – на благотворительные цели.