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Эпидемиологи рекомендуют временно воздержаться от купания на одесских пляжах
17:20 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — После сильных осадков временно не рекомендовано купаться на пляжах Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета, ссылаясь на сообщение Госпродпотребслужбы.
Как сообщает Управление Госпродпотребслужбы в г. Одессе, в связи с большими ливневыми осадками, которые прошли 14 августа, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.
С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендуется временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города.
Данные рекомендации будут действовать до особого распоряжения.
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Сергей Гриневецкий
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