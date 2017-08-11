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Эпидемиологи рекомендуют временно воздержаться от купания на одесских пляжах
17:20 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — После сильных осадков временно не рекомендовано купаться на пляжах Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета, ссылаясь на сообщение Госпродпотребслужбы.

Как сообщает Управление Госпродпотребслужбы в г. Одессе, в связи с большими ливневыми осадками, которые прошли 14 августа, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.

С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендуется временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города.

Данные рекомендации будут действовать до особого распоряжения.

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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