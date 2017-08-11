Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам

11:24 / 11.08.2017

ОДЕССА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На городских пляжах Одессы вода отвечает нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Управления Госпродпотребслужбы в г. Одессе.

Так, по сообщению управления, по состоянию на 10 августа вода на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана отвечает нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.