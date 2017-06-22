Акция ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами прошла в Одессе

14:14 / 02.08.2017

ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами в Одессе состоялась информационно-просветительская акция

, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами на Думской площади Одессы состоялась информационно-просветительская акция. Мероприятие прошло при поддержке мэрии города.

В рамках акции все желающие смогли бесплатно получить консультации врачей-специалистов по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов. Также участники акции имели возможность пройти экспресс-тестирование на гепатит С в мобильной амбулатории.

В информационно-просветительской акции приняла участие заместитель Одесского городского головы Зинаида Цвиринько.

«Борьба с такими заболеваниями, как вирусные гепатиты — это, прежде всего, их профилактика. Власть города поддерживает информационно-просветительские акции, цель которых — формирование у одесситов осознанного и ответственного отношения к своему здоровью, понимания важности его сохранения, ведение здорового образа жизни. В этом направлении мы проводим совместную работу с общественными организациями, координируем наши действия для достижения общего результата», — отметила вице-мэр Зинаида Цвиринько.

Всего в ходе акции было проведено экспресс-тестирование около 100 человек, из них у 6 — позитивный результат. Все протестированные с позитивным результатом получили необходимые консультации врачей и рекомендации относительно прохождения расширенной диагностики на гепатит С.