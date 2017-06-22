|
|
Акция ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами прошла в Одессе
14:14 / 02.08.2017
ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами в Одессе состоялась информационно-просветительская акция
, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами на Думской площади Одессы состоялась информационно-просветительская акция. Мероприятие прошло при поддержке мэрии города.
В рамках акции все желающие смогли бесплатно получить консультации врачей-специалистов по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов. Также участники акции имели возможность пройти экспресс-тестирование на гепатит С в мобильной амбулатории.
В информационно-просветительской акции приняла участие заместитель Одесского городского головы Зинаида Цвиринько.
«Борьба с такими заболеваниями, как вирусные гепатиты — это, прежде всего, их профилактика. Власть города поддерживает информационно-просветительские акции, цель которых — формирование у одесситов осознанного и ответственного отношения к своему здоровью, понимания важности его сохранения, ведение здорового образа жизни. В этом направлении мы проводим совместную работу с общественными организациями, координируем наши действия для достижения общего результата», — отметила вице-мэр Зинаида Цвиринько.
Всего в ходе акции было проведено экспресс-тестирование около 100 человек, из них у 6 — позитивный результат. Все протестированные с позитивным результатом получили необходимые консультации врачей и рекомендации относительно прохождения расширенной диагностики на гепатит С.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:40 02.08.2017
16:51 02.08.2017
16:04 02.08.2017
15:46 02.08.2017
15:24 02.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.029
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»