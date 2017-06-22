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Расходы на оздоровление детей области составили почти 60 миллионов гривен
17:13 / 31.07.2017
ОДЕССА, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Финансирование на оздоровление и отдых детей Одесского региона летом составило 57, 7 млн грн, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По сообщению пресс-службы, на оздоровление и отдых детей Одесского региона летом 2017 года местными бюджетами было предусмотрено 57, 7 млн грн., что на 32% больше, чем в прошлом году.
«Средний размер расходов на оздоровление одного ребенка по городам и районам области в целом составляет 876,5 грн. Лидерами по этому показателю является город Южный, а также Саратский, Кодымский и Березовский районы, где затраты на одного человека превышают 4000 грн. Численность детей, которых планируют оздоровить в 2017 году составляет около 80 000 человек. Среди них 4300 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки », — директор Департамента финансов ОГА Марина Зинченко.
Чиновница также обратила внимание на то, что большое количество оздоровительных учреждений вскоре могут потерять свой статус из-за усиления Кабинетом министров Украины требований по их функционирования.
По мнению главы ОГА Максима Степанова, новые требования вполне положительно повлияют на ситуацию.
«Безусловно критерии работы оздоровительных учреждений должны быть жесткими. Ведь речь идет о детях. Все без исключения дети должны оздоравливаться в нормальных условиях. Особенно, когда за это платит государство », — заявил глава области.
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