Амбулатория семейной медицины открыта еще в одном микрорайоне Одессы

10:19 / 29.07.2017

ОДЕССА, 29 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Амбулатория семейной медицины открыта на Большевике, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июля, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По сообщению департамента, вчера открылась амбулатория семейной медицины на поселке Большевик. Медицинское учреждение является филиалом Центра первичной медико-санитарной помощи №7 по ул. Атамана Чепиги, 54, который теперь будет обслуживать более 8 тысяч жителей Большевика, в том числе порядка 800 детей до 18-ти лет.

В ходе ремонта помещения на первом этаже жилого здания по Балтской дороге, 40 была проведена замена всех внутренних инженерных сетей и внутренняя отделка помещений, установлены сантехнические и электрические приборы. Также был отремонтирован фасад, заменены оконные и дверные блоки, проведено благоустройство территории.

Прием в амбулатории будут вести два семейных врача, здесь также организован дневной стационар, где будут проводиться медицинские процедуры, прививки и короткие курсы лечения.

Для удобства родителей с детьми в новой амбулатории организован прием врача-педиатра КУ «Детская городская поликлиника №1».