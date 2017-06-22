ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Погода




Одесские медики организовали бесплатное тестирование студентов на гепатит С
12:44 / 28.07.2017

ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Флешмоб-зарядку и акцию по профилактике вирусных гепатитов провели в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 26 июля в преддверии Всемирного дня борьбы с вирусными гепатитами в студенческом лагере Одесского национального университета им. И.И. Мечникова была проведена информационно-профилактическая акция.

Мероприятие организовано при поддержке отделения «Клиника, дружественная к молодежи» городской студенческой поликлиники №21, общественной организации «Молодежный центр развития» и Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины.

В ходе акции состоялись спортивный флешмоб и бесплатное тестирование всех желающих на гепатит С. Сотрудники и волонтеры «Клиники, дружественной к молодежи» провели раздачу информационных материалов о профилактике гепатитов и других социально опасных явлений.

Всего в ходе акции обследование на гепатит С прошли 35 человек. Для всех студентов также на постоянной основе проводится бесплатное тестирование на вирусные гепатиты и ВИЧ на базе городской студенческой поликлиники №21.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
16:18 28.07.2017
В субботу, 29 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света
15:30 28.07.2017
Полицейские привлекли к ответственности мать несовершеннолетних
15:15 28.07.2017
«Муниципальные пляжи на сегодня работают без нареканий», — Мнение
14:24 28.07.2017
Призёры и победители конкурса журналистских расследований получили награды
14:03 28.07.2017
Независимые одесские журналисты презентовали «Центр публичных расследований»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.726