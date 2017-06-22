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Одесские медики организовали бесплатное тестирование студентов на гепатит С
12:44 / 28.07.2017
ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Флешмоб-зарядку и акцию по профилактике вирусных гепатитов провели в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 26 июля в преддверии Всемирного дня борьбы с вирусными гепатитами в студенческом лагере Одесского национального университета им. И.И. Мечникова была проведена информационно-профилактическая акция.
Мероприятие организовано при поддержке отделения «Клиника, дружественная к молодежи» городской студенческой поликлиники №21, общественной организации «Молодежный центр развития» и Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины.
В ходе акции состоялись спортивный флешмоб и бесплатное тестирование всех желающих на гепатит С. Сотрудники и волонтеры «Клиники, дружественной к молодежи» провели раздачу информационных материалов о профилактике гепатитов и других социально опасных явлений.
Всего в ходе акции обследование на гепатит С прошли 35 человек. Для всех студентов также на постоянной основе проводится бесплатное тестирование на вирусные гепатиты и ВИЧ на базе городской студенческой поликлиники №21.
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