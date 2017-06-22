Руководство области подписало меморандум о создании крупнейшего в Украине Центра нефрологии и диализа

14:31 / 26.07.2017

ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня между руководством ООГА и представителями немецкой компании «Фрезениус Медикал Кер» подписан меморандум по созданию в Одесской области Центра нефрологии и диализа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, председатель областного совета Анатолий Урбанский совместно с председателем областной государственной администрации Максимом Степановым меморандум о сотрудничестве с компанией «Фрезениус Медикал Кер Украина» по реализации проекта оснащения отделений гемодиализа в Одесской области медицинским оборудованием.

«Для меня это важное событие. У нас в области существует большая проблема — не все люди с почечной недостаточностью могут получить процедуру гемодиализа. Мы провели переговоры с компанией «Фрезениус», и у нас появится крупнейший в Украине комплекс. Больные, которые нуждаются в этой процедуре, будут доставляться в Центр за счет компании. Это европейская практика в нашем регионе , — подчеркнул Максим Степанов.

Сейчас в Одесской области существует потребность в расширении сети учреждений, оказывающих помощь больным с хронической почечной недостаточностью. Планируется, что центр будет самым большим в Украине и сможет обслуживать более 600 пациентов. Они будут проходить современное лечение, медицинскую и социальную реабилитацию.

Представители «Фрезениус Медикал Кер» готовы бесплатно предоставить медицинское оборудование на общую сумму около 45 млн. гривен. Прежде всего, это аппараты для проведения процедуры гемодиализа (40 аппаратов).

Немецкие коллеги помогут с реконструкцией помещений будущего центра, включая подготовку диализных залов. Также внедрят информационную систему электронного мониторинга лечения пациентов и бесплатно обучат персонал Центра на базе медицинских центров компании.

«Надеемся, что до 1 октября закончим все необходимые работы , — добавил представитель компании Фрезениус Юрий Кремер.

Следует отметить, что данное соглашение также позволит обеспечить доставку пациентов в центры гемодиализа, это приблизит медицинскую помощь к жителям отдаленных районов. Сегодня в области действует 6 отделений гемодиализа: 2 в Одессе (Одесской областной клинической больницы и городской клинической больницы №10), в Белгороде-Днестровском, Измаиле, Подольске и Арцизе.

СПРАВКА:

«Фрезениус Медикал Кер» — один из мировых лидеров в производстве оборудования и расходных материалов для гемодиализа, а также лечении больных с хронической почечной недостаточностью. Компания насчитывает 3500 диализных клиник в мире, где лечатся более 300 000 пациентов. «Фрезениус Медикал Кер» много лет сотрудничает с украинскими компаниями и медицинскими учреждениями.