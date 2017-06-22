«Детские поликлиники Одессы обеспечены необходимыми вакцинами», — Горсовет

16:55 / 25.07.2017

ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Детские поликлиники Одессы обеспечены вакцинами от основных инфекционных заболеваний, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По заявлению департамента, в детских поликлиниках Одессы имеются вакцины для профилактики всех инфекционных заболеваний у детей в соответствии с Национальным календарем прививок — туберкулеза, гепатита В, кори, паротита, краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции.

Вакцинация является наиболее эффективным методом защиты детей от опасных инфекционных заболеваний и их осложнений, который широко используется во всем мире.