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«Детские поликлиники Одессы обеспечены необходимыми вакцинами», — Горсовет
16:55 / 25.07.2017
ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Детские поликлиники Одессы обеспечены вакцинами от основных инфекционных заболеваний, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По заявлению департамента, в детских поликлиниках Одессы имеются вакцины для профилактики всех инфекционных заболеваний у детей в соответствии с Национальным календарем прививок — туберкулеза, гепатита В, кори, паротита, краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции.
Вакцинация является наиболее эффективным методом защиты детей от опасных инфекционных заболеваний и их осложнений, который широко используется во всем мире.
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