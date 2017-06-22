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Новая муниципальная аптека «Одесфарм» открыта в Одессе
17:11 / 19.07.2017
ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Коммунальное предприятие «Одесфарм» расширило свою сеть новой муниципальной аптекой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента. сегодня, по ул. Академика Гаркавого, 2, на территории Центра первичной медико-санитарной помощи №10, состоялось открытие еще одного аптечного пункта коммунального предприятия «Одесфарм».
Время работы аптеки – будние дни с 08:00 до 17:00.
КП «Одесфарм» продолжает работу по развитию сети муниципальных аптек с целью обеспечения доступности медикаментов для горожан. Для удобства одесситов муниципальные аптеки открываются во всех районах города в непосредственной близости к лечебно-профилактическим учреждениям.
Аптеки КП «Одесфарм» принимают активное участие в реализации городских и государственных социальных программ в медицинской сфере и обеспечении бесплатными медикаментами льготных категорий населения.
Так, аптеки «Одесфарм» осуществляют работу по государственной программе «Доступные лекарства». Кроме того, в каждой аптеке «Одесфарм» можно бесплатно измерить артериальное давление.
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