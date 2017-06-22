ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Публічна дискусія:
Погода




281 ребёнок родился в Одессе на прошлой неделе
11:46 / 11.07.2017

ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в Одессе появился на свет 281 новорожденный, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента. за прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появился на свет 281 новорожденный, в числе которых одна двойня.

Новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное превосходство над девочками — на свет появились 144 маленьких одессита и 137 юных одесситок.

Наибольшее количество родов на прошедшей неделе принято в городском роддоме №4, где увидели свет 68 малышей.

Областной перинатальный центр, расположенный в Суворовском районе Одессы, закрыт до 1 августа 2017 года на ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекцию. Госпитализация беременных, рожениц и родильниц в Одессе проводится во все пять городских роддомов в обычном режиме.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
17:55 11.07.2017
Политические организации Одессы и области обратились к народным депутатам
17:20 11.07.2017
Воинская часть обязана возместить убытки государству на сумму почти 170 тыс. грн
16:50 11.07.2017
Правоохранители изъяли с незаконного обращения папиросы стоимостью больше 17 млн.грн.
15:14 11.07.2017
Одесские пограничники пресекли перемещение спирта на сумму 100 тысяч гривен
14:31 11.07.2017
Международный турнир по боксу состоится в Одессе


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.778