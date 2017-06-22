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281 ребёнок родился в Одессе на прошлой неделе
11:46 / 11.07.2017
ОДЕССА, 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в Одессе появился на свет 281 новорожденный, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента. за прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появился на свет 281 новорожденный, в числе которых одна двойня.
Новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное превосходство над девочками — на свет появились 144 маленьких одессита и 137 юных одесситок.
Наибольшее количество родов на прошедшей неделе принято в городском роддоме №4, где увидели свет 68 малышей.
Областной перинатальный центр, расположенный в Суворовском районе Одессы, закрыт до 1 августа 2017 года на ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекцию. Госпитализация беременных, рожениц и родильниц в Одессе проводится во все пять городских роддомов в обычном режиме.
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