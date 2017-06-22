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«Морская вода в Одессе соответствует нормам», — Минздрав
13:52 / 06.07.2017

ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На всех пляжах Одессы качество морской воды соответствует нормативным требованиям, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

По информации центра, качество морской воды по санитарно-микробиологическим показателям на пляжах Одессы соответствует нормативным требованиям.

При этом, морская вода на пляжах области в норме лишь частично. Так, не соответствуют нормам пробы, взятые на центральном пляже Затоки, а также на пляжах в районе станций Солнечная и Лиманская.

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