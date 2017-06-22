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12 одесских школ-интернатов получат спортивный инвентарь в рамках проекта «Здоровые дети — здоровая нация»
14:32 / 05.07.2017
ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проект «Здоровые дети — здоровая нация», получивший наибольшее количество голосов на финальном заседании Комиссии по общественному бюджету, предполагает закупку необходимого спортивного инвентаря для учащихся 12 одесских школ-интернатов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом автор проекта «Здоровые дети — здоровая нация» Ксения Красношлык рассказала сегодня, 5 июля, на брифинге, презентуя проект одесским журналистам.
Как сообщила автор проекта, она представляет одну из молодёжных общественных организаций, которые пропагандируют здоровый и спортивный образ жизни.
По её словам, на рассмотрение Комиссии по общественному бюджету было подано множество заявок на реализацию подобных проектов. Однако на финальном заседании большинство голосов было отдано за её проект, при этом большое количество голосов отдали и сотрудники Департамента образования и науки Одесского горсовета.
Сам проект разработан для обеспечения потребностей учащихся 12 одесских школ-интернатов, в том числе, специализированных, для детей с особыми потребностями.
«Пообщавшись с директорами интернатов, мы увидели, в каких спортивных снарядах учебные заведения испытывают нехватку. С учётом этих потребностей мы и сформировали нашу смету. Стоит отметить, что бюджет проекта составляет 364 тыс. 800 грн. Это расходы на приобретение спортивного инвентаря», — отметила К. Красношлык.
Проект «Здоровые дети — здоровая нация» включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая предусматривает проведение лекций о здоровом образе жизни и демонстрацию видеофильмов о влиянии вредных привычек на организм человека.
Кроме того, автор проекта обещает проведение комплекса спортивных мероприятий с использованием приобретенных спортивных снарядов.
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