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297 детей родилось на минувшей неделе в Одессе
16:42 / 03.07.2017
ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 297 новорожденных, в том числе семь пар близнецов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета.
По данным департамента, за минувшую неделю в пяти городских роддомах Одессы появились на свет 297 новорожденных, что на 50 детей больше, чем на предыдущей неделе. В их числе — семь пар близнецов.
При этом мальчиков появилось на свет 161, девочек — 136.
Лидером по количеству новорожденных на минувшей неделе стал городской роддом №1, где увидели свет 78 малышей.
В департаменте напомнили, что областной перинатальный центр, расположенный в Суворовском районе Одессы, закрыт до 1 августа на ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекцию.
Госпитализация беременных, рожениц и родильниц в Одессе проводится во все пять городских роддомов в обычном режиме.
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