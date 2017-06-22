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297 детей родилось на минувшей неделе в Одессе
16:42 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 297 новорожденных, в том числе семь пар близнецов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

По данным департамента, за минувшую неделю в пяти городских роддомах Одессы появились на свет 297 новорожденных, что на 50 детей больше, чем на предыдущей неделе. В их числе — семь пар близнецов.

При этом мальчиков появилось на свет 161, девочек — 136.

Лидером по количеству новорожденных на минувшей неделе стал городской роддом №1, где увидели свет 78 малышей.

В департаменте напомнили, что областной перинатальный центр, расположенный в Суворовском районе Одессы, закрыт до 1 августа на ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекцию.

Госпитализация беременных, рожениц и родильниц в Одессе проводится во все пять городских роддомов в обычном режиме.

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