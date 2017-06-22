ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




359 пациентов с диагнозом «корь» прошли с начала года лечение в одесской инфекционной больнице
17:52 / 30.06.2017

ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В инфекционной больнице Одессы с начала года пролечено 359 пациентов с диагнозом «корь», из них 234 — дети, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом главный врач городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова сообщила сегодня, 30 июня, в ходе пресс-конференции «Ситуация с заболеваемостью корью в Одессе».

По данным главврача, в инфекционной больнице с начала года пролечено 359 пациентов с диагнозом «корь», из них 234 — это дети.

«Возрастной состав — от 2 недель до 61 года — болеют и маленькие дети, и взрослые, и даже пожилые люди. Корь — это вирусная инфекция, заболевание протекает тяжело. Чем опасна корь — своими осложнениями. Самые опасные — это корьевой менингоэнцефалит и корьевая пневмония. Примерно у 20% пациентов, которые попали в больницу с корью, диагностирована пневмония. Корь развивается очень быстро и быстро перетекает в пневмонию. Болеть могут даже привитые люди, но они переносят более лёгкую форму кори», — рассказала С. Лаврюкова.

Главврач добавила, что общая ситуация с корью в городе остаётся «достаточно напряжённой» — ежедневно в больницу от 3 до 10 больных. При этом специфического лечения кори не существует, поэтому проводится лечение, как при других вирусных инфекциях. Единственный способ уберечься от заболевания — профилактическая вакцинация (прививки).

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
17:14 30.06.2017
Вице-мэр одного из городов области обвиняется в сокрытии данных о наличии бизнеса
16:53 30.06.2017
Диагноз «корь» на сегодня в Одессе подтверждён у 227 больных, из которых 143 — дети
16:16 30.06.2017
Хозсуд постановил вернуть Министерству обороны 400 гектаров земель Тарутинского полигона
15:36 30.06.2017
Одесский погранотряд отметил 96-ю годовщину со дня создания
15:08 30.06.2017
Новый проезд вдоль линии 13 трамвая должен разгрузить движение в районе Люстдорфской дороги


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.421