359 пациентов с диагнозом «корь» прошли с начала года лечение в одесской инфекционной больнице

17:52 / 30.06.2017

ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В инфекционной больнице Одессы с начала года пролечено 359 пациентов с диагнозом «корь», из них 234 — дети, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом главный врач городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова сообщила сегодня, 30 июня, в ходе пресс-конференции «Ситуация с заболеваемостью корью в Одессе».

По данным главврача, в инфекционной больнице с начала года пролечено 359 пациентов с диагнозом «корь», из них 234 — это дети.

«Возрастной состав — от 2 недель до 61 года — болеют и маленькие дети, и взрослые, и даже пожилые люди. Корь — это вирусная инфекция, заболевание протекает тяжело. Чем опасна корь — своими осложнениями. Самые опасные — это корьевой менингоэнцефалит и корьевая пневмония. Примерно у 20% пациентов, которые попали в больницу с корью, диагностирована пневмония. Корь развивается очень быстро и быстро перетекает в пневмонию. Болеть могут даже привитые люди, но они переносят более лёгкую форму кори», — рассказала С. Лаврюкова.

Главврач добавила, что общая ситуация с корью в городе остаётся «достаточно напряжённой» — ежедневно в больницу от 3 до 10 больных. При этом специфического лечения кори не существует, поэтому проводится лечение, как при других вирусных инфекциях. Единственный способ уберечься от заболевания — профилактическая вакцинация (прививки).