|
русская версия | english version
|
|
359 пациентов с диагнозом «корь» прошли с начала года лечение в одесской инфекционной больнице
17:52 / 30.06.2017
ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В инфекционной больнице Одессы с начала года пролечено 359 пациентов с диагнозом «корь», из них 234 — дети, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом главный врач городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова сообщила сегодня, 30 июня, в ходе пресс-конференции «Ситуация с заболеваемостью корью в Одессе».
По данным главврача, в инфекционной больнице с начала года пролечено 359 пациентов с диагнозом «корь», из них 234 — это дети.
«Возрастной состав — от 2 недель до 61 года — болеют и маленькие дети, и взрослые, и даже пожилые люди. Корь — это вирусная инфекция, заболевание протекает тяжело. Чем опасна корь — своими осложнениями. Самые опасные — это корьевой менингоэнцефалит и корьевая пневмония. Примерно у 20% пациентов, которые попали в больницу с корью, диагностирована пневмония. Корь развивается очень быстро и быстро перетекает в пневмонию. Болеть могут даже привитые люди, но они переносят более лёгкую форму кори», — рассказала С. Лаврюкова.
Главврач добавила, что общая ситуация с корью в городе остаётся «достаточно напряжённой» — ежедневно в больницу от 3 до 10 больных. При этом специфического лечения кори не существует, поэтому проводится лечение, как при других вирусных инфекциях. Единственный способ уберечься от заболевания — профилактическая вакцинация (прививки).
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:14 30.06.2017
16:53 30.06.2017
16:16 30.06.2017
15:36 30.06.2017
15:08 30.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.421
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»