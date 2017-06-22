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«В Одесской области уже заболело корью 245 детей, двое малышей умерли от осложнений», — облдепздрав
18:59 / 29.06.2017
ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Управления здравоохранения Одесской ОГА, в этом году в области заболели корью 367 человек, из них 245 — дети, а двое непритых малышей, 2-х и 3-х лет, умерли от осложнений (пневмонии), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе облгосадминистрации.
По информации пресс-службы, по состоянию на 29 июня в Одесской области уже заболело корью 367 человек, из них 245 — дети. Больше всего пациентов зарегистрировано в городе Одесса (65,9%), также есть случаи в Измаиле, Черноморске, Южном и 9 районах области.
«Корь — высокозаразное инфекционное заболевание, при контакте непривитых лиц с больным 8 человек из 10 заболеют. Двое детей (2-х и 3-х лет), которые не были привиты, уже умерли от пневмонии после кори в одесской областной детской больнице. В настоящее время проводится клинико-экспертное рассмотрение этих случаев, по результатам которого будут сделаны окончательные выводы», — отметил руководитель областного управления здравоохранения Вячеслав Полясный.
По данным облупрздрава, в 2016 году только 42% малышей до года и 28% детей до шести лет была сделана прививка от кори. Это очень низкий показатель, при том, что Одесская область пока полностью обеспечена вакцинами от болезни — это бельгийский препарат, имеющийся во всех медицинских учреждениях области.
В управлении напомнили, что симптомами болезни являются высокая температура, насморк, кашель, сыпь, иногда рвота и понос. Часто корь осложняется пневмонией или поражением головного мозга. При этом специфического лечения от инфекции не существует. Единственный эффективный метод защититься — сделать прививку.
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Сергей Гриневецкий
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