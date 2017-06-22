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247 новорожденных появились на свет за прошедшую неделю в городских роддомах Одессы
17:52 / 26.06.2017
ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 247 новорожденных, что на 65 детей больше, чем на предыдущей неделе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По данным Департамента здравоохранения Одесского горсовета, на минувшей неделе в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 247 новорожденных — 136 мальчиков и 111 девочек.
Наибольшее количество родов на прошлой неделе принято в городском роддоме №5, где увидели свет 77 малышей.
Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области появились на свет 98 новорожденных — 56 мальчиков и 42 девочки, в числе которых три пары близнецов.
С сегодняшнего дня до 1 августа областной перинатальный центр закрыт для проведения ежегодного планового косметического ремонта и дезинфекции. Госпитализация беременных, рожениц и родильниц в Одессе проводится во всех пяти городских родильных домах в обычном режиме.
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