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288 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
17:33 / 19.06.2017

ОДЕССА, 19 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 182 новорожденных, а в Одесском областном перинатальном центре — ещё 106 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июня, в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

По данным департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 182 новорожденных, в том числе одна пара близнецов. Мальчиков родилось 95, девочек — 87.

Пальма первенства по числу новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидели свет 59 малышей.

Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области появились на свет 106 новорожденных — 54 мальчика и 52 девочки, в числе которых четыре двойни.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №4 и №5.

Городской роддом №7 откроется 23 июня после завершения ежегодного планового косметического ремонта и дезинфекции.

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Артём Филипенко
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