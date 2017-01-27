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Правительство Канады подарило Одесскому госпиталю ГПСУ цифровую диагностическую систему
13:43 / 13.06.2017

ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня Одесский клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины получил от правительства Канады новую цифровую рентгенологическую систему «Calypso», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в секторе, передача оборудования состоялась в рамках совместного проекта международной технической помощи «Усиление безопасности границ Украины».

В торжествах приняли участие председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол посольства Канады в Украине Роман Ващук, начальник Управления здравоохранения Госпогранслужбы Валентин Волоха, начальник Одесского клинического госпиталя пограничного ведомства Оксана Кальчук, руководитель проекта Божидар Радивоевич и другие должностные лица.

«Мы искренне благодарны Правительству Канады за поддержку», — сказал глава пограничного ведомства, отметив, что благодаря поддержке наших стратегических партнеров пограничная служба обеспечивает эффективную реализацию государственной политики в сфере безопасности государственной границы.

Далее гости имели возможность ознакомиться с работой цифровой рентгеновской системы, которая позволяет проводить исследования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а пропускная способность новой системы в 2-3 раза больше, чем у предыдущего аппарата, функционировавшего в госпитале.

Пограничные медики уже протестировали новую аппаратуру и оценили её преимущества, в частности, качество цифрового снимка. Кроме того, система крепления рентгеновской трубки предоставляет врачам свободный доступ к рентгеновскому столу и облегчает работу с пациентом, что особенно важно при обследовании тяжело больных и раненых.

В завершение мероприятия глава ГПСУ и Посол Канады в Украине обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

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Артём Филипенко
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