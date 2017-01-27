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302 малыша родились на прошедшей неделе в Одессе
17:33 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 210 новорожденных, ещё 92 ребёнка родились в Одесском областном перинатальном центре, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

По информации департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 210 новорожденных, что на 22 ребенка больше, чем на предыдущей неделе. Количество новорожденных мальчиков и девочек на минувшей неделе было равным – по 105.

Наибольшее количество родов на минувшей неделе принято в городском роддоме №5, где появились на свет 70 малышей.

Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области появились на свет 92 новорожденных — 46 мальчиков и 46 девочек, в числе которых – четыре двойни и одна тройня.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №4 и №5. В городском роддоме №7 проходят ежегодные плановые работы по косметическому ремонту и дезинфекции. Работа родильного дома №7 в обычном режиме будет возобновлена 23 июня.

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Артём Филипенко
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