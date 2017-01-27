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Акция по профилактике онкозаболеваний кожи пройдёт в воскресенье на пляже «Ланжерон»
17:36 / 09.06.2017
ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В воскресенье 11 июня на пляже «Ланжерон» состоится акция по профилактике онкозаболеваний кожи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 11 июня с 11:00 до 13:00 в медпункте на пляже «Ланжерон» (справа от «Двух шаров») все желающие одесситы и гости города смогут пройти бесплатное обследование родинок с помощью дерматоскопа и получить консультацию квалифицированных специалистов. Поскольку риск развития онкозаболеваний кожи особенно велик для южных регионов, специалисты расскажут, какие изменения родинок являются поводом для немедленного обращения к врачу.
Также волонтеры будут раздавать листовки о профилактике меланомы.
Организаторами акции выступили Департамент здравоохранения Одесского горсовета, городской Центр здоровья, городской кожвендиспансер, ЦПМСП №2, городская студенческая поликлиника №21, КП «Одесфарм».
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