Акция по профилактике онкозаболеваний кожи пройдёт в воскресенье на пляже «Ланжерон»

17:36 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В воскресенье 11 июня на пляже «Ланжерон» состоится акция по профилактике онкозаболеваний кожи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 11 июня с 11:00 до 13:00 в медпункте на пляже «Ланжерон» (справа от «Двух шаров») все желающие одесситы и гости города смогут пройти бесплатное обследование родинок с помощью дерматоскопа и получить консультацию квалифицированных специалистов. Поскольку риск развития онкозаболеваний кожи особенно велик для южных регионов, специалисты расскажут, какие изменения родинок являются поводом для немедленного обращения к врачу.

Также волонтеры будут раздавать листовки о профилактике меланомы.

Организаторами акции выступили Департамент здравоохранения Одесского горсовета, городской Центр здоровья, городской кожвендиспансер, ЦПМСП №2, городская студенческая поликлиника №21, КП «Одесфарм».