17:38 / 06.06.2017

ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 291 ребёнок родился на минувшей неделе в Одессе, в том числе 188 — в городских роддомах и 103 — в областном перинатальном центре, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 188 новорожденных, что на 8 детей больше, чем на предыдущей неделе. В их числе — две пары близнецов.

Девочек появилось на свет 95, мальчиков — 93.

Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области появились на свет 103 новорожденных — 53 мальчика и 50 девочек, в том числе шесть двоен.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №4 и №5. В городском роддоме №7 с 23 мая в течение месяца проводятся ежегодные плановые работы по косметическому ремонту и дезинфекции.