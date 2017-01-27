142 аптеки Одесской области участвуют в реализации программы «Доступные лекарства»

16:21 / 02.06.2017

ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 142 аптеки Одесской области участвуют в реализации государственной программы «Доступные лекарства», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык рассказал сегодня, 2 июня, на брифинге в Одесской ОГА.

По словам заместителя министра, государственная программа «Доступные лекарства» достаточно активно реализуется в Одесском регионе.

Так, на 15 мая врачами лечебно-профилактических учреждений области выписан 85 тыс. 271 рецепт. 85% из них — на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, 11% — сахарного диабета II типа, 4% — бронхиальной астмы. Частичная компенсация стоимости осуществлена по 49 тыс. 6 рецептам для 30 тыс. 446 пациентов-жителей Одесской области.

К настоящему моменту на компенсацию стоимости медпрепаратов уже затрачено 1 млн. 649 тыс. 500 грн. или 25% от полученных денег на текущий момент. В целом же жители Одесского региона в 2017 году смогут получить лекарства в рамках программы «Доступные лекарства» на сумму 30 млн. 700 тыс. грн.

СПРАВКА: в Одесской области на диспансерном учёте пребывает 1 млн. 377 тыс. 307 больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, 11 тыс. 613 больных бронхиальной астмой и 44 тыс. 845 человек, страдающих сахарным диабетом II типа.