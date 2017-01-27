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«Программа «Доступные лекарства» может быть дофинансирована», — замминистра здравоохранения
15:49 / 02.06.2017
ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Государственная программа «Доступные лекарства», на которую выделено 500 млн. грн., может быть дофинансирована в случае необходимости, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык заявил сегодня, 2 июня, в ходе брифинга в Одесской ОГА.
Замминистра напомнил, что на программу «Доступные лекарства», которая начала работу с 1 апреля этого года, правительством выделено 500 млн. грн. Однако, по словам Р. Илыка, в случае необходимости проект может быть дофинансирован, поскольку сам список лекарств также расширяется.
Согласно программе, существенные скидки или бесплатная выдача распространяется на определённый перечень лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.
На сегодняшний день весь список содержит 127 наименований медпрепаратов от «сердечных» болезней, 24 — от диабета и 6 — от бронхиальной астмы. По словам Р. Илыка, аптеки добровольно принимают участие в проекте после подписания соответствующего договора, а пациенту необходимо найти аптеку в своём районе с пометкой «Доступные лекарства» и там обменять рецепт на медпрепарат или взять более дорогой, доплатив разницу в стоимости.
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