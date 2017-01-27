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Рост заболеваемости кишечными инфекциями в области прогнозируется в июне-августе
13:18 / 02.06.2017
ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прогноз по заболеваемости острыми кишечными инфекциями в летний период в Одесской области неблагоприятный, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом заместитель начальника Управления Госнадзора над санитарным законодательством Госпотребслужбы Украины в Одесской области Ирина Ободовская сообщила на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в ОГА 1 июня.
Как рассказала замначальника Управления, в первом квартале 2017 года в области наблюдается увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём в Одессе этот показатель доходит до 32%.
Гастроэнтероколиты «прибавили» на 46,5%, а в Одессе — до 54%. Вирусный гепатит А — в 4 раза.
«С начала года уже зарегистрировано 3 вспышки острых кишечных заболеваний — заболели 13 детей, которые посещают дошкольные учреждения Одессы и Черноморска. Это в три раза больше, нежели в прошлом году за аналогичный период», — отметила специалист.
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