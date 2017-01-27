«В Одесской области сохраняется неблагополучная эпидситуация по кишечным инфекциям», — облгоспотребслужба

12:44 / 02.06.2017

ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Управления госнадзора над санитарным законодательством Госпотребслужбы Украины в Одесской области, к началу курортного сезона в Одесском регионе сохраняется неблагополучная эпидситуация по кишечным инфекциям, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом заместитель начальника Управления Ирина Ободовская сообщила 1 июня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ОГА.

Так, по данным облгоспотребслужбы, к началу оздоровительльно-туристического сезона в Одесской области продолжает сохраняться неблагополучная эпидситуация.

По информации замначальника Управления, в прошлом году на территории региона было зарегистрировано 18 вспышек инфекционных заболеваний, вызванных разными возбудителями, в том числе 13 вспышек острых кишечных инфекций, связанных с пищевым и водным путями передачи. Из общего числа зарегистрированных 5 случаев вспышек острых кишечных заболеваний отмечены в детских учреждениях области (Одесса, Черноморск, Измаил, Татарбунарский район), один случай острых кишечных заболеваний — в средней школе в Болградском районе, 4 — пищевых токсикоинфекции в Одессе и Измаиле, 3 — вирусного гепатита А — в Одессе, Ширяевском и Белгород-Днестровском районах.