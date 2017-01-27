137 случаев заболевания корью зарегистрировано в этом году в области

11:24 / 02.06.2017

ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 137 лабораторно подтверждённых случаев заболевания корью зарегистрировано в этом году в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 2 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, такие данные были приведены на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, особое внимание на заседании уделялось ситуации с распространением кори. Рост числа больных начал увеличиваться еще с марта этого года. По мнению специалистов, это связано с массовым отказом от прививок в последнее время.

К настоящему времени зарегистрировано 137 лабораторно подтверждённых случаев, из них 112 — среди детей.

Большинство больных — почти 80% — жители Одессы, есть данные о вспышке инфекции в Черноморске, Измаиле, Белгороде-Днестровском и некоторых районах области.

15 мая был создан оперативный штаб по контролю за распространением кори, сейчас принимаются меры по иммунизации детей, проводится разъяснительная работа среди взрослых.