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Центр гемодиализа открыт в Белгороде-Днестровском
11:54 / 01.06.2017
ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новое отделение для лечения больных с почечной недостаточностью открыто в Белгород-Днестровской городской больнице, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе ОГА.
По информации пресс-службы, в Белгород-Днестровской городской больнице открыто новое отделение для лечения больных с почечной недостаточностью. Для центра закуплены шесть гемодиализных аппаратов общего назначения и еще один для чрезвычайных ситуаций (изолированное лечение инфекционных болезней, острой почечной недостаточности). Отделение будет работать в две смены, что обеспечит бесперебойную поддержку жизни 24 пациентам.
«Открытие гемодиализного отделения в Белгород-Днестровской больнице чрезвычайно важно. У пациентов больше не возникает необходимости ездить в другой район или Одессу на процедуры три раза в неделю. Количество гемодиализных центров в области будет увеличено. На очереди север и юг региона, а также город Одесса. Мы пойдем путем инвестиционных проектов — существует такая практика, когда производитель оборудования за свой счет полностью оснащает отделения гемодиализа, а затем получает деньги за оказанные услуги. Я считаю, что таким образом мы сможем до конца года полностью обеспечить гемодиализом весь регион», — заявил на открытии центра глава ОГА Максим Степанов.
В пресс-службе добавили, что обеспечивать Белгород-Днестровское отделение расходными материалами, технической и медицинской помощью будет Одесская областная клиническая больница. Центр будет обслуживать население Белгород-Днестровского и Овидиопольского районов, а также жителей г. Черноморск. Во время встречи с представителем компании-дистрибьютора глава ОГА настоял на снижении стоимости расходного материала до 1 тыс. 350 грн. В случае отказа договор будет аннулирован.
СПРАВКА: Гемодиализ — очищение крови, которое проводится в стационаре и позволяет продлить жизнь больных хронической и острой почечной недостаточностью. Пациентов подключают к аппарату несколько раз в неделю, один сеанс очищения длится 4-5 часов. В Одесской области, кроме нового, существует 5 гемодиализных отделений, где работает 61 аппарат для поддержки больных с почечной недостаточностью. Большинство из них (42 аппарата) работают в медицинских заведениях. Одесса. В Одесской области 252 человека нуждаются в лечении методом гемодиализа. На обеспечение жизни таких пациентов в 2016 году было использовано 120 млн. 823 тыс. грн. бюджетных средств.
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