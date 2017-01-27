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«В 99% несчастных случаев с детьми виноваты родители», — детский хирург
15:02 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Доцент кафедры детской хирургии ОНМедУ, хирург отделения экстренной травматологической и хирургической помощи Областной детской клинической больницы, куратор проекта «Предупреди!» Дмитрий Самофалов заявил, что в 99% несчастных случаев с детьми виноваты родители, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом он сообщил сегодня, 31 мая, на пресс-конференции «Безопасное лето: профилактика сезонного травматизма у детей».

Как отметил Д. Самофалов, с приходом лета и началом летних каникул большинство детей школьного возраста в будние дни остаются дома или же гуляют без присмотра родителей. Этот период представляет повышенную опасность для детей, особенно младшего школьного возраста, поскольку чреват повышенным травматизмом, ожогами, утоплением на пляжах.

Медик подчеркнул, что в 99% несчастных случаев с детьми виноваты родители.

«Для маленьких детей и младших школьников большая угроза — оставленные в лёгком доступе ядовитые вещества и химикаты. В результате ежегодно поступает в больницу огромное количество детей с ожогами пищевода. Летом таких случаев значительно больше, чем зимой, поскольку часто ведутся ремонтные работы, различные уборки — родители оставляют эти вещества без присмотра. Ребёнок воспринимает мир абсолютно по-другому, он любопытен, хочет посмотреть что и к чему, попробовать...».

Давая рекомендации родителям по обеспечению безопасности детей, Д. Самофалов отметил: «Мы называем это «эвакуация на полтора метра вверх» — то есть, нужно всё «опасное» поднять на полтора метра вверх — это могут быть монетки, батарейки, булавки — всё, что ребёнок может вдохнуть или проглотить».

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Артём Филипенко
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