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Международный медицинский конгресс прошёл в Одессе
10:26 / 30.05.2017
ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ІV Международный конгресс по гемостазиологии, анестезиологии и интенсивной терапии «Black Sea Pearl» прошёл в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в мероприятии, организованном при поддержке Ассоциации анестезиологов Украины и Одесского научно-практического общества гемостазиологов, анестезиологов и реаниматологов, приняли участие ведущие ученые и лекторы из Украины, Франции, Германии, Италии, Молдовы, России и Израиля.
Участники конгресса обсудили перспективы внедрения европейского анестезиологического образования в Украине, лечение желудочно-кишечных кровотечений, сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта, вопросы анестезии и гемостаза в акушерстве и гинекологии, реабилитацию после хирургических вмешательств, анестезиологию и тромболитическую терапию у детей и другие актуальные вопросы современной медицины.
Для медиков были проведены мастер-классы по оценке гемостатического потенциала в практике анестезиолога-реаниматолога, сложному сосудистому доступу под контролем УЗИ, регионарной анестезии конечностей и др.
Одесские врачи, которые приняли участие в работе конгресса, смогут применить полученные знания и навыки в медицинской практике для улучшения качества медицинской помощи пациентам.
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Артём Филипенко
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