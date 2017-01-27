Международный медицинский конгресс прошёл в Одессе

10:26 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ІV Международный конгресс по гемостазиологии, анестезиологии и интенсивной терапии «Black Sea Pearl» прошёл в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в мероприятии, организованном при поддержке Ассоциации анестезиологов Украины и Одесского научно-практического общества гемостазиологов, анестезиологов и реаниматологов, приняли участие ведущие ученые и лекторы из Украины, Франции, Германии, Италии, Молдовы, России и Израиля.

Участники конгресса обсудили перспективы внедрения европейского анестезиологического образования в Украине, лечение желудочно-кишечных кровотечений, сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта, вопросы анестезии и гемостаза в акушерстве и гинекологии, реабилитацию после хирургических вмешательств, анестезиологию и тромболитическую терапию у детей и другие актуальные вопросы современной медицины.

Для медиков были проведены мастер-классы по оценке гемостатического потенциала в практике анестезиолога-реаниматолога, сложному сосудистому доступу под контролем УЗИ, регионарной анестезии конечностей и др.

Одесские врачи, которые приняли участие в работе конгресса, смогут применить полученные знания и навыки в медицинской практике для улучшения качества медицинской помощи пациентам.