279 малышей родились в Одессе на минувшей неделе

17:42 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 180 новорожденных, ещё 99 малышей родились в Одесском областном перинатальном центре, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 180 новорожденных, в числе которых — две двойни. Мальчиков родилось 96, девочек — 84.

Наибольшее количество родов (из городских родильных домов) на прошлой неделе принято в роддоме №5, где увидел свет 61 новорожденный.

Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области появились на свет 99 новорожденных — 42 мальчика и 57 девочек, среди них четыре двойни.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №4 и №5.

В городском роддоме №7 с 23 мая в течение месяца проводятся ежегодные плановые работы по косметическому ремонту и дезинфекции.