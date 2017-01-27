33 пациента с корью находятся на сегодняшний день в городской инфекционной больнице

09:43 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сегодняшний день в городской клинической инфекционной больнице находится 33 пациента с корью, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, учитывая вспышку заболеваемости корью в Румынии и наличие очагов кори в других европейских странах, городской Департамент здравоохранения совместно с городской санитарно-эпидемиологической службой проводят ежедневный контроль уровня заболеваемости корью на территории Одессы.

Так, на сегодняшний день в городской клинической инфекционной больнице находится 33 пациента с корью, из них 21 — дети в возрасте до 17 лет.

Одесские медики рекомендуют родителям обеспечить защиту детей от кори с помощью вакцинации, поскольку иммунизация является наиболее эффективным способом защиты детей от этого опасного инфекционного заболевания.

Благодаря активной профилактической работе городской педиатрической службы показатель охвата детского населения Одессы вакцинацией от кори на протяжении последнего месяца улучшился на 30% по сравнению с плановыми показателями.

«В настоящее время заболеваемость корью в Одессе не носит эпидемический характер. При ответственном подходе родителей к вопросам здоровья детей и проведения прививок дальнейший рост заболеваемости можно остановить. Для защиты от кори ребенок должен получить две дозы вакцины КПК — в 12 месяцев и в 6 лет. Всех детей, которые не получили эти прививки, сейчас необходимо вакцинировать. В детских поликлиниках Одессы имеется достаточное количество вакцины КПК — от кори, паротита и краснухи», — отметила главный внештатный педиатр городского департамента здравоохранения Анна Лунева.

В соответствии с рекомендациями ЮНИСЕФ для создания коллективного иммунитета от инфекционных заболеваний, в том числе от кори, уровень иммунизации должен составлять 95%. Основной причиной роста заболеваемости корью является превышение критического уровня непривитых детей. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от кори и позволяет исключить вспышку заболеваемости.