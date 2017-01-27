182 ребёнка появились на свет на минувшей неделе в городских роддомах Одессы

17:50 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 182 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, за неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 182 новорожденных, в том числе две пары близнецов. Мальчиков родилось 94, девочек — 88.

Наибольшее количество малышей на минувшей неделе родилось в городских роддомах №1 и №7 — по 53 новорожденных.

Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области появились на свет 88 детей — 48 мальчиков и 40 девочек, в том числе, пять двоен.

Родильный дом №5 с 19 мая возобновил госпитализацию пациенток после завершения ежегодного косметического ремонта и дезинфекции.

С 23 мая в течение месяца будет проводиться плановая дезинфекция и косметический ремонт в городском роддоме №7.