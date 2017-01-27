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182 ребёнка появились на свет на минувшей неделе в городских роддомах Одессы
17:50 / 22.05.2017
ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 182 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, за неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 182 новорожденных, в том числе две пары близнецов. Мальчиков родилось 94, девочек — 88.
Наибольшее количество малышей на минувшей неделе родилось в городских роддомах №1 и №7 — по 53 новорожденных.
Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области появились на свет 88 детей — 48 мальчиков и 40 девочек, в том числе, пять двоен.
Родильный дом №5 с 19 мая возобновил госпитализацию пациенток после завершения ежегодного косметического ремонта и дезинфекции.
С 23 мая в течение месяца будет проводиться плановая дезинфекция и косметический ремонт в городском роддоме №7.
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