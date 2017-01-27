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«Слухи об эпидемии кори в Одессе слишком преувеличены», — начмед гордетбольницы №2
16:03 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник медицинской части Детской городской клинической больницы №2 Татьяна Бондаренко заявила, что слухи об эпидемии кори в Одессе и в детской больнице №2, в частности, сильно преувеличены, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начмед больницы заявила сегодня, 19 мая, в интервью корреспонденту агентства.

Т. Бондаренко отметила, что отделение пульмонологии Детской городской клинической больницы №2, действительно, закрывалось на карантин, поскольку у одного из поступивших детей была обнаружена корь. Заболевший ребёнок был сразу изолирован от остальных пациентов и госпитализирован в Инфекционную больницу. В целях безопасности в отделении был введён карантин.

С 15 мая карантин был снят.

По словам медика, «Один случай сразу вызвал волну слухов о, якобы, начавшейся эпидемии кори, которые слишком преувеличены».

«Самым эффективным способом избежать детских инфекционных заболеваний является вакцинация. Поэтому всем до сих пор не привитым детям я рекомендую сделать прививки. Конечно, в случае отсутствия противопоказаний», — добавила она.

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Артём Филипенко
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