Губернатор обещает расширить сеть бесплатных центров лечения инфаркта миокарда в области

15:05 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках презентованной председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым концепции медицинской реформы планируется расширение сети бесплатных центров лечения инфаркта миокарда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, представляя концепцию развития системы здравоохранения в области, председатель ОГА отметил, что в Одесской области планируется расширение сети бесплатных реперфузионных центров (центров лечения инфаркта миокарда).

«Показатель смертности от инфаркта миокарда в Украине почти в три раза превышает соответствующие показатели развитых стран (24% против 8%). Работа таких центров позволит снизить смертность от инфаркта до 14%, значительно уменьшить процент осложнений и случаев инвалидности, сократить сроки лечения», — заявил М. Степанов.

Также острой проблемой для области является обеспечение районов области оборудованием для гемодиализа. По словам губернатора, планируется открытие четырех дополнительных центров гемодиализа: на севере, юге и в центре области, а также крупнейшего в Одессе, из расчёта, чтобы к 2019 году эти центры обеспечили 100% потребностей области в гемодиализе.