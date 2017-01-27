Губернатор представил концепцию медицинских реформ в области

14:33 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сегодня, 17 мая, представил концепцию реформ медицины в области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, председатель ОГА представил концепцию развития системы здравоохранения в области, которая предусматривает целый ряд реформ и инноваций в медицинской сфере.

М. Степанов отметил, что на сегодняшний день медицинская отрасль области поглощает колоссальный ресурс, который используется неэффективно, при этом качество и доступность медицинских услуг абсолютно не соответствуют ожиданиям людей.

По словам губернатора, основным результатом запланированной им медицинской реформы станет построение эффективной системы медицины по принципу «деньги следуют за пациентом».

«Финансироваться будут не койко-места и стены в больницах, а конкретные медицинские услуги людям», — отметил он.

Ключевой составляющей реформы, по словам М. Степанова, станет создание госпитальных округов на основе реальных потребностей граждан в различных видах медицинской помощи. При этом «Одесская область отказалась от слепой нарезки округов по административно-территориальному принципу. Вместо этого мы поставили в центр процесса интересы пациентов, провели рейтингование больниц, определили маршруты доступности пациентов в медицинские учреждения и таким образом полностью адаптировали идею госпитальных округов к реалиям Одесской области. Теперь у нас будет 9 госпитальных округов. При этом медицинские учреждения районного уровня работают, и будут работать. Их структура будет оптимизирована и перестроена в соответствии с реальной потребностью в медицинских услугах», — подчеркнул Степанов.

Представленная концепция также предусматривает введение в Одесской области системы дистанционных консультаций с использованием видеосвязи (технология телемедицины) — каждый житель области сможет получить консультацию высококвалифицированного специалиста, находясь в кабинете своего семейного врача или в районной больнице. Для этого будет создан дистанционный консультационный центр, в котором круглосуточно будут дежурить врачи широкого спектра медицинских специальностей.

Кроме того, в каждой больнице районного уровня будет действовать отделение неотложной медицинской помощи (по модели Emergency room). В этом разделе пациент сможет круглосуточно получить качественную многофункциональную медицинскую помощь хирургического, терапевтического, травматологического и педиатрического направления.

Губернатор подчеркнул, что «за каждой цифрой, каждым шагом концепции стоят серьезные расчеты и анализ» и выразил уверенность в том, что «ее воплощение в жизнь уже в ближайшее время позволит достичь главной цели — повысить качество и доступность медицинских услуг для людей на всех уровнях медицинской помощи».

СПРАВКА: На сегодняшний день в Одесской области действуют 174 учреждения, оказывающие медицинскую помощь населению, из них 79 — больницы. Общее количество коек в больницах составляет более 16,5 тыс. Всего в области работает 7,5 тыс. специалистов и 14 тыс. младших специалистов с медицинским образованием.