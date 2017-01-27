167 малышей родились на прошедшей неделе в городских роддомах Одессы

17:23 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На прошедшей неделе в одесских городских роддомах родились 167 малышей, в том числе одна тройня и одна двойня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.

По информации гордепздрава, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 167 новорожденных, в числе которых — одна тройня и одна двойня.

Мальчиков появилось на свет 85, девочек — 82. Наибольшее количество родов было принято в роддоме №7, где увидели свет 58 малышей.

Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области родились 111 детей — 49 мальчиков и 62 девочки, в том числе шесть пар близнецов.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти, а именно: №1, №2, №4 и №7. Городской роддом №5 после планового косметического ремонта и дезинфекции возобновит работу в обычном режиме с 19 мая.