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169 малышей появились на свет на минувшей неделе в роддомах Одессы
17:21 / 10.05.2017

ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Департамента здравоохранения горсовета.

По информации гордепздрава, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных, в том числе две двойни.

При этом мальчиков появилось на свет 90, девочек — 79.

Лидером за неделю по количеству появившихся на свет младенцев стал городской родильный дом №1, где увидели свет 52 малыша.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти — №1, №2, №4 и №7.

В городском роддоме №5 проводятся ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция. Его работу в обычном режиме и госпитализацию пациенток планируется возобновить 19 мая.

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